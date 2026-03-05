A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas vai interditar totalmente um trecho da rua José Paulino, no Centro de Campinas, nesta sexta-feira (6), das 9h às 11h, para a realização de uma obra da Sanasa.
O bloqueio ocorrerá entre a avenida Aquidabã e a rua General Câmara. No local será executada uma operação de tapa-vala, conduzida pela empresa Casamax, prestadora de serviços da Sanasa.
Desvio para veículos
Durante o período da interdição, agentes da mobilidade urbana da Emdec estarão no local para orientar o trânsito e indicar rotas alternativas.
Motoristas deverão seguir pela avenida Aquidabã, rua Álvares Machado e rua General Câmara, até retornar ao trecho liberado da rua José Paulino.
Mudanças no transporte público
A interdição também provocará alterações temporárias no trajeto de linhas do transporte público coletivo.
Os ônibus serão desviados pela avenida Aquidabã, rua Álvares Machado, avenida Prefeito José Nicolau Ludgero Maseli, Viaduto Miguel Vicente Cury e avenida Dr. Moraes Salles, retornando posteriormente à rua José Paulino.
As linhas impactadas são: 173, 220, 341, 342, 344, 345, 346, 349, 359, 361, 367, 385, 389, 395, 397, 403, 408, 409 e 499.
Durante a realização da obra, os usuários poderão utilizar o ponto de parada localizado próximo ao Corpo de Bombeiros.