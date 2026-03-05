A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas vai interditar totalmente um trecho da rua José Paulino, no Centro de Campinas, nesta sexta-feira (6), das 9h às 11h, para a realização de uma obra da Sanasa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O bloqueio ocorrerá entre a avenida Aquidabã e a rua General Câmara. No local será executada uma operação de tapa-vala, conduzida pela empresa Casamax, prestadora de serviços da Sanasa.

Desvio para veículos

Durante o período da interdição, agentes da mobilidade urbana da Emdec estarão no local para orientar o trânsito e indicar rotas alternativas.