A Defesa Civil de Campinas recebeu três novos equipamentos para reforçar as operações de resposta a emergências: dois drones e um tanque de combate a incêndio. Os aparelhos, entregues na semana passada, serão utilizados em ocorrências no município e também poderão apoiar ações em cidades da região, quando necessário.

Os drones foram adquiridos por meio de emendas parlamentares, enquanto o tanque foi comprado por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo.

Segundo o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, os novos equipamentos ampliam a capacidade de resposta das equipes.