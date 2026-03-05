A Defesa Civil de Campinas recebeu três novos equipamentos para reforçar as operações de resposta a emergências: dois drones e um tanque de combate a incêndio. Os aparelhos, entregues na semana passada, serão utilizados em ocorrências no município e também poderão apoiar ações em cidades da região, quando necessário.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Os drones foram adquiridos por meio de emendas parlamentares, enquanto o tanque foi comprado por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo.
Segundo o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, os novos equipamentos ampliam a capacidade de resposta das equipes.
“Estamos falando de mais tecnologia, mais autonomia e mais segurança para as equipes em campo, tanto no enfrentamento de ocorrências relacionadas às chuvas intensas quanto no combate a incêndios durante os períodos de estiagem”, afirma.
Monitoramento aéreo
Divulgação/PMC
Os drones permitirão monitoramento aéreo mais preciso em situações como alagamentos, inundações e incêndios em vegetação, além de auxiliar no mapeamento de áreas atingidas por desastres.
Um dos equipamentos é o DJI Matrice 30T, adquirido por R$ 51.990 por meio de emenda parlamentar da vereadora Mariana Conti (PSOL). O modelo possui câmera térmica, zoom óptico, sensor laser para medição de distância e sistema avançado de navegação, podendo operar em chuva leve e ventos intensos, com autonomia de até 41 minutos de voo.
O equipamento é semelhante ao utilizado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas durante a operação humanitária em Canoas, nas enchentes que atingiram o estado em 2024.
O segundo drone é o Autel EVO Lite, adquirido por R$ 32.500 por meio de emenda parlamentar do vereador Gustavo Petta (PCdoB). O modelo possui câmera de até 50 megapixels, gravação em 4K, autonomia de voo de até 40 minutos e alcance de até 12 quilômetros, além de sensores de obstáculos que auxiliam na análise de áreas afetadas.
Sidnei Furtado destacou que os equipamentos ampliam a capacidade de atuação regional.
“Além de ampliar a capacidade de resposta em Campinas, esses equipamentos também poderão apoiar municípios da região em situações de maior complexidade. Isso fortalece a integração e o trabalho conjunto nas ações de resposta a desastres”, explica.
Reforço no combate a incêndios
Campinas também foi contemplada na campanha SP Sempre Alerta – Operação Chuvas, do governo estadual.
O novo tanque de combate a incêndio possui capacidade de 400 litros e recebeu investimento de R$ 20.750. O equipamento será integrado às viaturas já utilizadas pela Defesa Civil.
Com a nova aquisição, a corporação passa a contar com seis viaturas equipadas com motobombas para combate a incêndios — cinco com capacidade de 400 litros e uma de 600 litros.
O equipamento funciona movido a diesel, o que garante maior autonomia e agilidade no atendimento de ocorrências, especialmente em áreas de difícil acesso.