A rede pública de saúde de Campinas registrou 13.477 atendimentos relacionados à obesidade em 2025, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Do total, 9.565 ocorreram entre mulheres e 3.912 entre homens, refletindo o aumento da busca por acompanhamento médico após o reconhecimento da obesidade como doença crônica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os pacientes são acompanhados por equipes multidisciplinares nos Centros de Saúde, que trabalham com abordagem integral, incluindo orientação nutricional, acompanhamento clínico e estímulo à prática de atividade física.

Entre as faixas etárias, o maior número de atendimentos foi registrado entre adultos de 40 a 49 anos, com 2.899 casos, seguido do grupo de 50 a 59 anos, com 2.724 registros.