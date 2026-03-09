A rede pública de saúde de Campinas registrou 13.477 atendimentos relacionados à obesidade em 2025, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Do total, 9.565 ocorreram entre mulheres e 3.912 entre homens, refletindo o aumento da busca por acompanhamento médico após o reconhecimento da obesidade como doença crônica.
Os pacientes são acompanhados por equipes multidisciplinares nos Centros de Saúde, que trabalham com abordagem integral, incluindo orientação nutricional, acompanhamento clínico e estímulo à prática de atividade física.
Entre as faixas etárias, o maior número de atendimentos foi registrado entre adultos de 40 a 49 anos, com 2.899 casos, seguido do grupo de 50 a 59 anos, com 2.724 registros.
A distribuição por idade mostra o seguinte panorama:
- 10 a 19 anos: 1.990 atendimentos
- 20 a 29 anos: 1.216 atendimentos
- 30 a 39 anos: 2.079 atendimentos
- 40 a 49 anos: 2.899 atendimentos
- 50 a 59 anos: 2.724 atendimentos
- 60 a 69 anos: 1.746 atendimentos
- 70 a 79 anos: 703 atendimentos
- 80 anos ou mais: 120 atendimentos
Diante desse cenário, a Prefeitura ampliou ações voltadas à prevenção, com destaque para o programa “Passos para uma vida melhor”, que atua especialmente na prevenção da obesidade infantil.
Prevenção dentro das famílias
Divulgação/PMC
O programa leva ações para famílias de crianças entre 6 e 13 anos atendidas em 12 Centros de Saúde da cidade, com o objetivo de incentivar hábitos mais saudáveis no ambiente doméstico.
A estratégia utiliza grupos de WhatsApp para enviar duas a três mensagens semanais com orientações simples sobre alimentação, hidratação, atividade física e redução do tempo de tela.
A proposta é estimular mudanças graduais na rotina, sem imposição de dietas restritivas.
Os grupos funcionam por meio de adesão voluntária, com protocolo de privacidade que garante que nenhum dado clínico individual seja coletado. O canal também não substitui o atendimento médico presencial nas unidades de saúde.
Centros de Saúde participantes
Nesta primeira fase, o programa está disponível em 12 Centros de Saúde, localizados nos bairros:
- San Martin
- Vista Alegre
- Vila União
- Vila Rica
- Ipaussurama Perseu
- Dic I
- Aeroporto
- Santa Lúcia
- São Domingos
- Sousas
- Oziel
As famílias interessadas podem procurar as unidades para obter o link de adesão aos grupos.
Iniciativa internacional
O “Passos para uma vida melhor” foi desenvolvido em Campinas dentro da iniciativa internacional Cities for Better Health, que reúne mais de 50 cidades no mundo para enfrentar as causas das doenças crônicas.
Na cidade, o programa envolve ações integradas entre diversas áreas da administração municipal, incluindo as secretarias de Saúde, Educação, Esporte e Lazer, Desenvolvimento e Assistência Social, Cultura e Turismo e Comunicação, além da Ceasa Campinas e da iniciativa Primeira Infância Campineira (PIC).
Entre as estratégias estão capacitação de servidores públicos, estímulo à alimentação saudável e incentivo à prática regular de atividade física, com foco em crianças e comunidades mais vulneráveis.