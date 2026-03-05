A EMDEC (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) vai interditar um trecho da rua Cônego Cipião, no Centro de Campinas, nesta sexta-feira (6), das 9h às 17h.
O bloqueio será realizado na altura do número 732, entre as ruas Dr. Quirino e Luzitana. Segundo a Emdec, a interdição é necessária para obras na rede de gás, executadas pela empresa Uniforte, contratada da Comgás.
Desvios no trânsito
Durante o período da obra, a Emdec orientará desvios para manter a circulação na região, de acordo com o destino dos motoristas. O acesso local ao trecho impactado será mantido.
Condutores que chegam pela rua Barão de Jaguara ou trafegam pela avenida Dr. Moraes Salles, no sentido Bosque, poderão seguir pela avenida até a rua Irmã Serafina, acessando novamente a rua Cônego Cipião após o trecho interditado.
A operação contará com agentes da Mobilidade Urbana, que irão acompanhar a circulação de veículos e orientar os motoristas durante a interdição.
De acordo com a Emdec, a realização dos trabalhos pode sofrer alterações em caso de condições climáticas adversas.