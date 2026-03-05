Motoristas que pretendem ir ao Mercado Municipal de Campinas precisam redobrar a atenção a partir de agora. Com o avanço das obras de drenagem na região central, a entrada principal de veículos pela Avenida Benjamin Constant foi temporariamente bloqueada.
O acesso ao estacionamento foi desviado para a parte posterior do prédio. O local liberado para estacionar fica em um bolsão entre as ruas Barreto Leme e Álvares Machado, nas proximidades do Mercado de Peixes.
A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) orienta os motoristas sobre as melhores rotas para chegar ao local.
Para quem desce pela Avenida Benjamin Constant, há duas opções de trajeto: Virar à direita na Rua José Paulino e depois à esquerda na Rua Barreto Leme; seguir pela Benjamin Constant até a Rua Ernesto Khulmann, virar à esquerda e continuar até a Barreto Leme.
Já para quem chega pela Rua Ernesto Khulmann, a orientação é seguir até o cruzamento com a Barreto Leme e virar em direção à Rua Álvares Machado, onde está localizado o estacionamento.
Detalhes da obra
As intervenções começaram há cerca de um mês e fazem parte de um pacote de melhorias no sistema de drenagem da região central. Nesta etapa, os trabalhos avançaram para a frente do Mercado Municipal, na Avenida Benjamin Constant, sob responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos.
Ao todo, serão instalados 100 metros de galerias com grelhas, estrutura que deve aumentar a captação da água da chuva e reduzir os alagamentos no entorno do Mercadão.
Cerca de 20 trabalhadores atuam na obra, que tem como objetivo melhorar a infraestrutura e oferecer mais segurança para comerciantes e frequentadores do tradicional ponto da cidade.