Motoristas que pretendem ir ao Mercado Municipal de Campinas precisam redobrar a atenção a partir de agora. Com o avanço das obras de drenagem na região central, a entrada principal de veículos pela Avenida Benjamin Constant foi temporariamente bloqueada.

O acesso ao estacionamento foi desviado para a parte posterior do prédio. O local liberado para estacionar fica em um bolsão entre as ruas Barreto Leme e Álvares Machado, nas proximidades do Mercado de Peixes.

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) orienta os motoristas sobre as melhores rotas para chegar ao local.