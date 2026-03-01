A Prefeitura de Sumaré lança na próxima segunda-feira (9) a primeira escola cívico-militar municipal da Região Metropolitana de Campinas (RMC). A cerimônia oficial será realizada na EM Magdalena Maria Vedovato Callegari, localizada no bairro Recanto dos Sonhos, e marcará a implantação do modelo na rede municipal de ensino.

A unidade está nos ajustes finais para receber o evento, que oficializará a adoção do programa. O secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, vistoriou os preparativos e acompanhou os últimos detalhes da organização.

A implantação do modelo cívico-militar em Sumaré foi precedida por consultas à comunidade escolar realizadas no ano passado. As votações ocorreram na EM Magdalena Maria Vedovato Callegari e também na EM Eliana Minchin Vaughan.