GOLPE FINANCEIRO

Idosa tem conta invadida por golpistas e perde mais de R$ 17 mil

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A mulher teve a conta bancária invadida e foram realizadas diversas transações não autorizadas pelos criminosos.
Uma moradora de Artur Nogueira procurou a Polícia Civil após ser vítima de um golpe financeiro que causou prejuízo superior a R$ 17 mil. A idosa teve a conta bancária invadida e diversas transações foram realizadas sem autorização.

O caso começou a ser descoberto quando a vítima tentou acessar o aplicativo do banco e não conseguiu. Ao pedir ajuda ao filho, ela percebeu que o acesso à conta havia sido bloqueado.

Diante da suspeita de fraude, mãe e filho entraram em contato com a central de atendimento do Banco Bradesco. Durante o atendimento, uma funcionária analisou a movimentação da conta e identificou transações atípicas, frequentes e com valores elevados.

Segundo o levantamento inicial, os valores foram transferidos para três contas desconhecidas pela correntista, somando mais de R$ 17 mil em prejuízo.

Após tomar conhecimento das movimentações, a vítima registrou boletim de ocorrência na delegacia de Artur Nogueira.

A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis pelo golpe e tentar recuperar os valores desviados.

