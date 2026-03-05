Uma moradora de Artur Nogueira procurou a Polícia Civil após ser vítima de um golpe financeiro que causou prejuízo superior a R$ 17 mil. A idosa teve a conta bancária invadida e diversas transações foram realizadas sem autorização.

O caso começou a ser descoberto quando a vítima tentou acessar o aplicativo do banco e não conseguiu. Ao pedir ajuda ao filho, ela percebeu que o acesso à conta havia sido bloqueado.

Diante da suspeita de fraude, mãe e filho entraram em contato com a central de atendimento do Banco Bradesco. Durante o atendimento, uma funcionária analisou a movimentação da conta e identificou transações atípicas, frequentes e com valores elevados.