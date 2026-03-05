Um recém-nascido de apenas 12 dias foi salvo por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) na noite da última segunda-feira (2), em Sumaré, após sofrer engasgo durante a amamentação.
A ocorrência foi registrada por volta das 19h40, na Rua Cacique, no Jardim Picerno 1. O guarda municipal Eduardo foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou o bebê Arthur com sérias dificuldades para respirar.
Sem hesitar, o agente realizou manobras de desobstrução das vias aéreas, conseguindo restabelecer a respiração da criança ainda dentro da residência.
Durante o deslocamento até o quartel do Corpo de Bombeiros, porém, o bebê voltou a apresentar sinais de sufocamento. O guarda precisou realizar nova intervenção, repetindo as manobras de desengasgo, novamente com sucesso.
Após o atendimento inicial, a criança foi levada para a UPA do Macarenko, onde passou por exames e ficou em observação, sendo liberada em seguida sem qualquer sequela.
Na manhã de terça-feira (3), os guardas Eduardo e Ricardo reencontraram o bebê e a mãe. O momento foi marcado por emoção e alívio, após o desfecho positivo da ocorrência.