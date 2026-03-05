Um recém-nascido de apenas 12 dias foi salvo por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) na noite da última segunda-feira (2), em Sumaré, após sofrer engasgo durante a amamentação.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h40, na Rua Cacique, no Jardim Picerno 1. O guarda municipal Eduardo foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou o bebê Arthur com sérias dificuldades para respirar.

Sem hesitar, o agente realizou manobras de desobstrução das vias aéreas, conseguindo restabelecer a respiração da criança ainda dentro da residência.