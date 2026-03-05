A Polícia Civil de Campinas prendeu em flagrante um homem suspeito de armazenar e comercializar medicamentos controlados sem prescrição médica. A ação foi realizada por equipes da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

De acordo com as investigações, o suspeito utilizava um aplicativo de mensagens para anunciar a venda ilegal dos produtos. As conversas foram descobertas durante a análise de um celular apreendido em outro inquérito policial.

Nas mensagens, o investigado mantinha uma lista extensa de medicamentos que exigem receita médica, oferecendo os produtos a diversos contatos.