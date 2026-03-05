05 de março de 2026
REMÉDIOS ILEGAIS

DIG Campinas estoura ponto de venda de remédios via WhatsApp

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/DIG
Polícia Civil apreende 175 caixas de medicamentos controlados vendidos sem receita em Campinas.
Polícia Civil de Campinas prendeu em flagrante um homem suspeito de armazenar e comercializar medicamentos controlados sem prescrição médica. A ação foi realizada por equipes da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com as investigações, o suspeito utilizava um aplicativo de mensagens para anunciar a venda ilegal dos produtos. As conversas foram descobertas durante a análise de um celular apreendido em outro inquérito policial.

Nas mensagens, o investigado mantinha uma lista extensa de medicamentos que exigem receita médica, oferecendo os produtos a diversos contatos.

Com base nas informações, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão no endereço do suspeito. No local, foram encontradas 175 caixas de medicamentos diversos, incluindo emagrecedores, ansiolíticos, antidepressivos, anticonvulsionantes e antibióticos.

Segundo a polícia, os remédios não possuíam comprovação de origem. Durante a diligência, o homem ainda tentou se desfazer dos produtos, atitude que, para os investigadores, indica que ele tinha conhecimento da atividade ilegal.

O suspeito foi preso em flagrante e o material apreendido será analisado durante a continuidade das investigações.

