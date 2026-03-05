Um homem foi detido pela Polícia Militar na quarta-feira (4) após danificar veículos no bairro Vila Ilze, em Itapira. A ação foi registrada por câmeras de segurança, que flagraram o suspeito causando danos a dois carros e uma motocicleta, pertencentes a duas irmãs.

As imagens mostram o homem furando os pneus dos veículos e, em seguida, guardando um objeto na cintura, possivelmente a faca utilizada no crime. Além dos pneus estourados, o banco da motocicleta também foi danificado.

Durante patrulhamento nas proximidades, os policiais localizaram um suspeito vestindo as mesmas roupas vistas nas gravações. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele.