Um idoso foi detido na última terça-feira (3), em Conchal, sob a suspeita de praticar abusos sexuais contra crianças. A prisão ocorreu após uma ação conjunta de quatro mães que procuraram a Polícia Civil para denunciar o comportamento do homem, que é vizinho das famílias.
De acordo com os relatos apresentados à polícia, o caso teve início quando as crianças colhiam acerolas no muro que divide as propriedades. A cunhada do suspeito havia autorizado os meninos a pegarem as frutas que estavam no limite do terreno, mas o idoso teria intervindo para atrair as vítimas para um local isolado.
A Dinâmica do Abuso
Segundo as denúncias registradas pelas mães:
- A Isulagem: O idoso chamou as crianças para dentro de seu quintal, alegando que lá elas poderiam colher mais frutas;
- O Ato: Uma vez dentro do imóvel, o homem teria pedido abraços às vítimas;
- Agressão Sexual: Os relatos indicam que ele apalpou as crianças e chegou a beijar um dos meninos.
Investigação em Curso
Imediatamente após tomarem conhecimento do ocorrido, as mães registraram a ocorrência. O idoso foi localizado e detido pela Polícia Civil de Conchal logo em seguida.
A delegacia local agora conduz o inquérito para apurar a extensão dos fatos. Testemunhas serão ouvidas e exames periciais devem ser solicitados para subsidiar a investigação por estupro de vulnerável.