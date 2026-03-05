Um idoso foi detido na última terça-feira (3), em Conchal, sob a suspeita de praticar abusos sexuais contra crianças. A prisão ocorreu após uma ação conjunta de quatro mães que procuraram a Polícia Civil para denunciar o comportamento do homem, que é vizinho das famílias.

De acordo com os relatos apresentados à polícia, o caso teve início quando as crianças colhiam acerolas no muro que divide as propriedades. A cunhada do suspeito havia autorizado os meninos a pegarem as frutas que estavam no limite do terreno, mas o idoso teria intervindo para atrair as vítimas para um local isolado.

A Dinâmica do Abuso

Segundo as denúncias registradas pelas mães:

Uma vez dentro do imóvel, o homem teria pedido abraços às vítimas; Agressão Sexual: Os relatos indicam que ele apalpou as crianças e chegou a beijar um dos meninos.

Investigação em Curso