05 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PREVISÃO DO TEMPO

Dia quente de 30°C antecede virada no tempo em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Quinta-feira terá calor de até 30°C, aumento de nuvens e ventos moderados a fortes na Região Metropolitana de Campinas.
Quinta-feira terá calor de até 30°C, aumento de nuvens e ventos moderados a fortes na Região Metropolitana de Campinas.

Região Metropolitana de Campinas (RMC) terá quinta-feira (5) de tempo estável e calor, mas com aumento gradual de nebulosidade ao longo do dia.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a previsão, os termômetros devem marcar mínima de 17°C e máxima de 30°C, mantendo o padrão de manhã mais amena e tarde quente na região.

O principal destaque da previsão fica por conta dos ventos moderados a fortes, que devem ganhar intensidade principalmente a partir do período da tarde.

Apesar da maior presença de nuvens, não há previsão de chuva para a região.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

Comentários

Comentários