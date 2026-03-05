A Região Metropolitana de Campinas (RMC) terá quinta-feira (5) de tempo estável e calor, mas com aumento gradual de nebulosidade ao longo do dia.

De acordo com a previsão, os termômetros devem marcar mínima de 17°C e máxima de 30°C, mantendo o padrão de manhã mais amena e tarde quente na região.

O principal destaque da previsão fica por conta dos ventos moderados a fortes, que devem ganhar intensidade principalmente a partir do período da tarde.