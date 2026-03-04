A Câmara Municipal de Campinas vota em primeira discussão, na nona Reunião Ordinária desta quarta-feira (4), o Projeto de Lei Ordinária nº 181/2025, que determina a divulgação de informações sobre neurofibromatose em postos de saúde, hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade.

A proposta é de autoria do vereador Eduardo Magoga (Podemos) e estabelece que o Poder Executivo deverá elaborar e distribuir materiais informativos com detalhes sobre características da doença, possíveis complicações e formas de tratamento.

O texto dá ênfase à chamada doença de von Recklinghausen, também conhecida como Neurofibromatose Tipo 1 (NF1), forma mais comum da enfermidade.