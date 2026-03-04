04 de março de 2026
PROJETO NA CÂMARA

Câmara vota lei de conscientização sobre neurofibromatose

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Proposta prevê divulgação de informações sobre neurofibromatose em unidades de saúde de Campinas.
Proposta prevê divulgação de informações sobre neurofibromatose em unidades de saúde de Campinas.

A Câmara Municipal de Campinas vota em primeira discussão, na nona Reunião Ordinária desta quarta-feira (4), o Projeto de Lei Ordinária nº 181/2025, que determina a divulgação de informações sobre neurofibromatose em postos de saúde, hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A proposta é de autoria do vereador Eduardo Magoga (Podemos) e estabelece que o Poder Executivo deverá elaborar e distribuir materiais informativos com detalhes sobre características da doença, possíveis complicações e formas de tratamento.

O texto dá ênfase à chamada doença de von Recklinghausen, também conhecida como Neurofibromatose Tipo 1 (NF1), forma mais comum da enfermidade.

Segundo o autor, ampliar o acesso à informação pode contribuir para o reconhecimento precoce dos sintomas. “A doença geralmente é diagnosticada no início da vida, por isso é fundamental o diagnóstico precoce e o acompanhamento médico", afirmou o vereador.

O projeto também prevê que os informativos esclareçam que a pessoa com neurofibromatose pode ser considerada pessoa com deficiência, quando houver limitações funcionais, garantindo aplicação da Lei nº 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Além da divulgação de conteúdo educativo, a proposta inclui a neurofibromatose entre as doenças que devem integrar a política pública municipal de saúde, com oferta de tratamento diferenciado.

O que é a doença

A neurofibromatose é um grupo de doenças genéticas raras que atinge cerca de 1 a cada 3 mil pessoas. A NF1 é caracterizada por manchas “café com leite”, efélides e neurofibromas. Já a NF2 está associada ao desenvolvimento de tumores no nervo auditivo, geralmente bilaterais.

A condição pode provocar tumores benignos ou malignos e causar complicações como perda auditiva, convulsões, dificuldades de aprendizagem e atraso no desenvolvimento.

A sessão está marcada para as 18h, no Plenário da Câmara.

