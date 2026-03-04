Três guardas municipais, de 33, 38 e 41 anos, foram presos em flagrante na noite da última segunda-feira (2) por homicídio culposo decorrente de intervenção policial em Santa Bárbara d'Oeste. A ocorrência envolve a morte do motociclista Luís Ricardo Suniga, de 41 anos, durante uma abordagem da corporação.
O acidente aconteceu na Rua do Linho, no bairro Cidade Nova. Segundo informações iniciais, Suniga teria perdido o controle da moto e colidido contra uma árvore após olhar para trás e avistar uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal). Ele chegou a ser socorrido e levado ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos.
Após a queda, os agentes relataram que a vítima apresentou comportamento agressivo e resistência à abordagem, sendo necessário o uso de algemas e de uma arma de choque para contê-la. Nove guardas teriam participado da contenção, e Suniga, segundo o registro policial, chegou a romper um dos pares de algemas durante a ação.
Perícia e investigação
Equipes periciais encontraram marcas de raspagem no asfalto, sangue no local e fragmentos da motocicleta espalhados pela via. Câmeras de monitoramento de um supermercado e de uma igreja nas proximidades devem auxiliar na apuração dos fatos.
A delegada responsável pelo caso esteve no pronto-socorro e constatou marcas de algemas nos punhos e tornozelos da vítima, além de fios da arma de choque ainda fixados no corpo.
Médicos que atenderam Suniga apontaram que, caso houvesse problemas cardíacos ou uso de substâncias entorpecentes, a descarga elétrica poderia ter contribuído para o óbito, hipótese que será investigada por meio de exames periciais.
Desdobramentos
Os três guardas autuados pagaram fiança, fixada em R$ 1,6 mil para cada, e responderão ao processo em liberdade. As armas utilizadas na ação foram apreendidas, e a Corregedoria da Guarda Municipal foi comunicada. O caso será investigado pelo 2º Distrito Policial da cidade.
Em nota, a Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste informou que instaurou um procedimento interno e que os agentes envolvidos permanecerão afastados das funções operacionais externas até a conclusão do processo investigatório.