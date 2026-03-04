Três guardas municipais, de 33, 38 e 41 anos, foram presos em flagrante na noite da última segunda-feira (2) por homicídio culposo decorrente de intervenção policial em Santa Bárbara d'Oeste. A ocorrência envolve a morte do motociclista Luís Ricardo Suniga, de 41 anos, durante uma abordagem da corporação.

O acidente aconteceu na Rua do Linho, no bairro Cidade Nova. Segundo informações iniciais, Suniga teria perdido o controle da moto e colidido contra uma árvore após olhar para trás e avistar uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal). Ele chegou a ser socorrido e levado ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos.

Após a queda, os agentes relataram que a vítima apresentou comportamento agressivo e resistência à abordagem, sendo necessário o uso de algemas e de uma arma de choque para contê-la. Nove guardas teriam participado da contenção, e Suniga, segundo o registro policial, chegou a romper um dos pares de algemas durante a ação.

Perícia e investigação