Sampi Campinas
Logo Sampi
ACIDENTE FATAL

Cabo do Exército morre após acidente na Luiz de Queiróz

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi Campinas
Gabriel Saturnino da Silva, de 33 anos, sofreu queda de moto na Rodovia Luiz de Queiroz e morreu no pronto-socorro
Um acidente de trânsito na tarde de terça-feira (3) tirou a vida de um militar do Exército em Santa Bárbara d'Oeste. Gabriel Saturnino da Silva, de 33 anos, morreu após sofrer uma queda com uma motocicleta Mottu Sport 110i no km 142 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Piracicaba.

Socorrido com vida, Gabriel foi levado ao Pronto-Socorro Edison Mano, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), que atendeu a ocorrência por volta do meio-dia, as informações iniciais indicam queda acidental de motocicleta. A vítima foi encontrada ferida entre um acesso e o acostamento da pista, mas já havia sido socorrida quando os agentes chegaram ao local.

Durante o atendimento, os policiais localizaram uma carteira funcional que identificou a vítima como cabo do Exército e integrante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército.

A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia no local. A motocicleta foi liberada a um amigo de Gabriel. As causas da morte ainda serão investigadas.

