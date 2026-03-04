Um acidente de trânsito na tarde de terça-feira (3) tirou a vida de um militar do Exército em Santa Bárbara d'Oeste. Gabriel Saturnino da Silva, de 33 anos, morreu após sofrer uma queda com uma motocicleta Mottu Sport 110i no km 142 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Piracicaba.

Socorrido com vida, Gabriel foi levado ao Pronto-Socorro Edison Mano, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), que atendeu a ocorrência por volta do meio-dia, as informações iniciais indicam queda acidental de motocicleta. A vítima foi encontrada ferida entre um acesso e o acostamento da pista, mas já havia sido socorrida quando os agentes chegaram ao local.