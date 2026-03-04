Uma clínica de estética localizada na Rua Heitor Penteado, em Americana, foi interditada na terça-feira (3) pela Vigilância Sanitária. O estabelecimento operava sem licença sanitária e comercializava medicamentos à base de tirzepatida, substância utilizada em canetas emagrecedoras, em desacordo com as normas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Durante a operação, que contou com apoio da Polícia Civil, duas mulheres foram presas: uma fisioterapeuta de 34 anos e uma psicanalista de 37 anos. Segundo a prefeitura, a ação foi motivada por uma investigação policial que apontava irregularidades no local.
No interior da clínica, foram encontrados medicamentos contendo tirzepatida. De acordo com a polícia, os produtos seriam fruto de contrabando, vindos do Paraguai. Todo o material foi apreendido e, por determinação da Vigilância Sanitária, inutilizado.
“Diante das irregularidades, a Vigilância Sanitária procedeu com a interdição da clínica e a inutilização dos produtos. Todo o material foi entregue à Polícia Civil para a continuidade do processo de investigação”, informou a prefeitura em nota oficial.