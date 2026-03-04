Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Avenida Custódio Silva Neto, no Jardim Pansani, em Mogi Guaçu. A ação foi realizada por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) momentos antes de o suspeito iniciar a venda dos entorpecentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a corporação, a equipe decidiu abordar o rapaz após notar atitude suspeita durante patrulhamento. Na revista pessoal, os guardas localizaram um saco plástico com três embalagens do tipo zip lock contendo maconha. No bolso do short do jovem, também foi encontrada uma pedra de crack.

Nas proximidades, sobre uma mesa de sinuca, os agentes encontraram três microtubos do tipo eppendorf com cocaína. Com o suspeito, também foram apreendidos R$ 108 em dinheiro trocado, valor que, segundo a GCM, pode estar relacionado à comercialização de drogas.