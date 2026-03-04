04 de março de 2026
Sampi Campinas
Logo Sampi
PRESO

Baep retira de circulação foragido condenado por estupro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem condenado por estupro de vulnerável e com pena de 40 anos é capturado pelo Baep durante patrulhamento em Jarinu.
Uma equipe do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) de Campinas prendeu, na terça-feira (3), um homem procurado pela Justiça no município de Jarinu. A captura ocorreu durante patrulhamento tático na área do 49º BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a ação, os policiais realizaram a abordagem do suspeito e, após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar, confirmaram que ele estava foragido da Justiça.

Contra o homem havia mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, com pena de 40 anos de reclusão a cumprir. Segundo a polícia, ele também possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Diante da constatação, o suspeito foi detido e conduzido ao Plantão Policial de Campo Limpo Paulista, onde permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

