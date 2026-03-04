Uma equipe do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) de Campinas prendeu, na terça-feira (3), um homem procurado pela Justiça no município de Jarinu. A captura ocorreu durante patrulhamento tático na área do 49º BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior).

Durante a ação, os policiais realizaram a abordagem do suspeito e, após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar, confirmaram que ele estava foragido da Justiça.

Contra o homem havia mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, com pena de 40 anos de reclusão a cumprir. Segundo a polícia, ele também possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.