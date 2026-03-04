Uma operação conjunta realizada na terça-feira (3), em Indaiatuba, resultou no combate ao tráfico de animais silvestres e outros crimes ambientais. Batizada de Operação Aruana, a ação mobilizou equipes do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) e do 5º BPAMB (Batalhão de Polícia Militar Ambiental).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com as autoridades, a atuação integrada uniu técnica especializada e força operacional. Enquanto o Baep garantiu o apoio tático e a segurança das equipes, a Polícia Ambiental realizou as fiscalizações e procedimentos ambientais.
Durante a operação, foram apreendidas diversas aves e mamíferos, muitos deles ameaçados de extinção ou de origem exótica, frequentemente alvo do mercado ilegal de animais.
Entre os animais resgatados estão 46 pássaros da espécie azulão, que constam em listas de proteção e podem alcançar até R$ 15 mil no mercado ilegal quando possuem canto valorizado. Também foram apreendidos seis trinca-ferros, espécie bastante procurada por criadores, além de dois coleros.
A operação localizou ainda um canário-do-reino, espécie exótica, e aves da espécie ring neck, que podem ser comercializadas ilegalmente por valores entre R$ 5 mil e R$ 10 mil.
Entre os mamíferos resgatados estavam quatro ouriços pigmeus, espécie exótica avaliada em cerca de R$ 3 mil cada, além de um macaco-prego, animal silvestre que, no mercado legalizado, pode custar entre R$ 35 mil e R$ 100 mil, mas que no mercado clandestino costuma ser vendido por valores menores.
A ocorrência foi apresentada na delegacia de Indaiatuba, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis. Os animais apreendidos passarão por avaliação e processo de reabilitação, com possibilidade de reintegração à natureza, quando as condições permitirem.