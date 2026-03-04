Uma operação conjunta realizada na terça-feira (3), em Indaiatuba, resultou no combate ao tráfico de animais silvestres e outros crimes ambientais. Batizada de Operação Aruana, a ação mobilizou equipes do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) e do 5º BPAMB (Batalhão de Polícia Militar Ambiental).

De acordo com as autoridades, a atuação integrada uniu técnica especializada e força operacional. Enquanto o Baep garantiu o apoio tático e a segurança das equipes, a Polícia Ambiental realizou as fiscalizações e procedimentos ambientais.

Durante a operação, foram apreendidas diversas aves e mamíferos, muitos deles ameaçados de extinção ou de origem exótica, frequentemente alvo do mercado ilegal de animais.