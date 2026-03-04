Um homem foi preso em flagrante em Itapira, acusado de furtar uma bicicleta avaliada em R$ 2,5 mil. O crime aconteceu durante a tarde, nas proximidades do Hospital Municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes tiveram acesso a imagens de câmeras de monitoramento que registraram o furto. Com as características do suspeito e do veículo, os agentes iniciaram patrulhamento pela região.

Por volta das 17h50, na Avenida Rio Branco, um homem com as mesmas características foi localizado e abordado. Ele estava em posse da bicicleta furtada e afirmou aos policiais que havia comprado o veículo de uma pessoa desconhecida por R$ 200.