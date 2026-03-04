Uma equipe da Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento de rotina no bairro Frazatto, em Jaguariúna. O suspeito possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, com pena restante de 27 anos, 2 meses e 20 dias a cumprir.

De acordo com a corporação, os policiais realizavam abordagens preventivas na região quando decidiram entrevistar o homem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, ao consultar o sistema criminal, os agentes constataram que havia um mandado de prisão ativo contra o suspeito.