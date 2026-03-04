A quarta-feira (4) será mais um dia de tempo firme e estável na RMC (Região Metropolitana de Campinas). O Sol aparece forte desde cedo, e as temperaturas máximas podem chegar aos 30°C ao longo da tarde. Já durante a madrugada e o início da manhã, os termômetros marcam entre 16°C e 17°C.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os ventos sopram com intensidade moderada durante a noite, o que pode aumentar a sensação de frio, especialmente nos horários de menor movimento. A umidade relativa do ar segue baixa, variando entre 40% e 45%, índice que exige atenção com a saúde, principalmente com hidratação e cuidados com a pele e vias respiratórias.

O cenário deve se repetir nos próximos dias, com predomínio de sol, temperaturas elevadas à tarde e sem qualquer previsão de chuva. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).