Sampi Campinas
Logo Sampi
HOJE É DIA

Acidente no km 134 da Dom Pedro interdita alça para a pista Sul

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Rota das Bandeiras
Carreta tombou na alça de retorno e interditou acesso à pista marginal Sul da Dom Pedro I.
O tombamento de uma carreta provocou interdição na pista marginal Sul da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas, na tarde desta terça-feira (3), na altura do km 134,8.

Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, o acidente foi registrado às 13h49. A carreta Mercedes-Benz LS 1938 seguia pela alça de retorno no sentido Sul quando o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou, ficando imobilizado sobre a faixa 2.

Com o acidente, houve interdição total da alça de acesso para motoristas que deixam a Rodovia Governador Adhemar de Barros (Campinas-Mogi) em direção à pista marginal Sul da Dom Pedro I. A pista marginal chegou a ser totalmente bloqueada, mas uma faixa foi liberada posteriormente.


ARTESP

A ocorrência gerou congestionamento de aproximadamente dois quilômetros, entre os km 136 e 134, no sentido Sul.

Equipes da concessionária atuam no atendimento, e uma empresa foi acionada para realizar o transbordo da carga, composta por paletes de madeira.

O motorista não ficou ferido. As causas do tombamento serão investigadas.

