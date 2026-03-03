O tombamento de uma carreta provocou interdição na pista marginal Sul da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas, na tarde desta terça-feira (3), na altura do km 134,8.

Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, o acidente foi registrado às 13h49. A carreta Mercedes-Benz LS 1938 seguia pela alça de retorno no sentido Sul quando o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou, ficando imobilizado sobre a faixa 2.

Com o acidente, houve interdição total da alça de acesso para motoristas que deixam a Rodovia Governador Adhemar de Barros (Campinas-Mogi) em direção à pista marginal Sul da Dom Pedro I. A pista marginal chegou a ser totalmente bloqueada, mas uma faixa foi liberada posteriormente.