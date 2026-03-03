A Avenida Orosimbo Maia, na altura do número 2223, na Vila Itapura, recebe a 24ª microfloresta urbana de Campinas. O plantio das mudas começou na manhã desta terça-feira (3), com equipes da Secretaria de Serviços Públicos, responsável pela implantação e manutenção do projeto.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, a expansão das microflorestas busca ampliar os benefícios ambientais na cidade. “Essas áreas vão ajudar a amenizar as ondas de calor e servirão como refúgio para a pequena fauna. Além de disso, vão aumentar o sombreamento e auxiliar na captura de gás carbônico”, afirmou.

As espécies plantadas são nativas da Mata Atlântica e cultivadas no Viveiro Municipal Otávio Tisseli Filho, localizado no Parque Xangrilá. Entre elas estão peroba-rosa, jequitibá, pau-brasil, jatobá, guarantã, pau-óleo, ipês (rosa, roxo, branco e amarelo), paineiras e quaresmeiras.