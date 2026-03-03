As faixas da Rodovia Dom Pedro I (SP-065) foram liberadas no km 131, em Campinas, após atendimento da concessionária ao acidente envolvendo duas carretas na madrugada desta terça-feira (3). No momento, apenas o acostamento permanece interditado no sentido Jacareí (Sul).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A colisão foi registrada às 4h52, nas proximidades do trevo da Leroy Merlin. De acordo com a Rota das Bandeiras, uma das carretas atingiu a traseira da outra enquanto ambas trafegavam pela pista Sul.

Após o impacto, um dos veículos pegou fogo, mas as chamas ficaram restritas ao semirreboque, que transportava carga de tinta. A cabine foi preservada e a outra carreta não registrou incêndio.