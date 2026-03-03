As equipes vão entrar em contato por telefone com responsáveis cadastrados no SUS Municipal para orientar sobre a importância da proteção e evitar que crianças elegíveis fiquem sem a dose. Os endereços e horários das unidades estão disponíveis no site da Prefeitura.

A Secretaria de Saúde de Campinas inicia busca ativa de famílias de bebês prematuros com menos de seis meses e de crianças com comorbidades menores de dois anos para reforçar a vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR). A imunização começa na próxima segunda-feira, 9 de março, nos Centros de Saúde.

O imunizante utilizado é o nirsevimabe, um anticorpo monoclonal indicado para prevenção de formas graves da doença.

“Esse anticorpo monoclonal representa um avanço importante na proteção dos bebês mais vulneráveis ao VSR. Com a imunoprofilaxia, esperamos reduzir significativamente as internações, os casos graves e as mortes por bronquiolite e pneumonia nessa faixa etária e, consequentemente, diminuir a pressão sobre os serviços de saúde do município. Convocamos as famílias a não deixar essa proteção para depois”, afirmou Chaúla Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização de Campinas.

Impacto do vírus

O VSR é o principal responsável por bronquiolite e pneumonias em crianças menores de dois anos. Em 2025, Campinas registrou 1.182 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associados ao vírus, com 14 óbitos, a maioria em bebês com menos de um ano.