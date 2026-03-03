03 de março de 2026
Sampi Campinas
Logo Sampi
VACINAÇÃO INFANTIL

Bronquiolite: Campinas convoca crianças de risco para vacina

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMC
Busca ativa vai orientar famílias sobre imunização contra o VSR a partir de 9 de março.
A Secretaria de Saúde de Campinas inicia busca ativa de famílias de bebês prematuros com menos de seis meses e de crianças com comorbidades menores de dois anos para reforçar a vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR). A imunização começa na próxima segunda-feira, 9 de março, nos Centros de Saúde.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As equipes vão entrar em contato por telefone com responsáveis cadastrados no SUS Municipal para orientar sobre a importância da proteção e evitar que crianças elegíveis fiquem sem a dose. Os endereços e horários das unidades estão disponíveis no site da Prefeitura.

Quem pode receber?

Podem ser imunizados:

  • Prematuros nascidos com até 36 semanas e 6 dias, menores de seis meses, independentemente do peso e do histórico de vacinação materna;
  • Crianças com menos de 24 meses que apresentem cardiopatia congênita, broncodisplasia, imunocomprometimento grave, síndrome de Down, fibrose cística, doença neuromuscular ou anomalias congênitas das vias aéreas.

O imunizante utilizado é o nirsevimabe, um anticorpo monoclonal indicado para prevenção de formas graves da doença.

“Esse anticorpo monoclonal representa um avanço importante na proteção dos bebês mais vulneráveis ao VSR. Com a imunoprofilaxia, esperamos reduzir significativamente as internações, os casos graves e as mortes por bronquiolite e pneumonia nessa faixa etária e, consequentemente, diminuir a pressão sobre os serviços de saúde do município. Convocamos as famílias a não deixar essa proteção para depois”, afirmou Chaúla Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização de Campinas.

Impacto do vírus

O VSR é o principal responsável por bronquiolite e pneumonias em crianças menores de dois anos. Em 2025, Campinas registrou 1.182 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associados ao vírus, com 14 óbitos, a maioria em bebês com menos de um ano.

Além do nirsevimabe, o município também oferece vacina contra o VSR para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, permitindo que anticorpos sejam transferidos ao bebê ainda durante a gestação, reforçando a proteção nos primeiros meses de vida.

