O Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) de Campinas emitiu alerta aos profissionais da rede assistencial sobre o risco de casos importados de sarampo e a necessidade de reforçar a suspeita clínica e a notificação imediata.
O município não registra casos desde 2019, mas o aviso considera o cenário internacional, com surtos em países das Américas como Estados Unidos, Canadá e México, além de alerta epidemiológico emitido pela Organização Pan-Americana da Saúde. Há preocupação com a possibilidade de reintrodução do vírus no Brasil.
Campinas é considerada área estratégica pela intensa circulação de viajantes, devido ao Aeroporto Internacional de Viracopos, à malha rodoviária, à presença de universidades e ao fluxo ampliado no período de volta às aulas e pós-Carnaval.
No documento, o Devisa orienta: "É necessário aumentar a sensibilização dos profissionais da assistência em relação à importância da suspeita precoce, notificação imediata, investigação epidemiológica qualificada e adoção de medidas de prevenção e controle de infecção nos locais de atendimento/internação".
O sarampo é altamente contagioso e transmitido por secreções respiratórias. A detecção precoce de casos suspeitos, o isolamento imediato, a identificação e vacinação de contatos são medidas consideradas essenciais para evitar surtos.
O alerta também recomenda coleta de amostras biológicas, avaliação de sinais de gravidade e atualização vacinal de trabalhadores da saúde.
A principal proteção
A principal forma de prevenção é a vacina tríplice viral (SCR), que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.
Em 2025, a cidade atingiu 98,91% de cobertura na primeira dose e 92,16% na segunda dose. As vacinas estão disponíveis nos 69 Centros de Saúde do município, sem necessidade de agendamento.
O esquema prevê duas doses para crianças de 12 a 15 meses. Pessoas não vacinadas devem receber duas doses até os 29 anos ou uma dose entre 30 e 59 anos.