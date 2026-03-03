O Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) de Campinas emitiu alerta aos profissionais da rede assistencial sobre o risco de casos importados de sarampo e a necessidade de reforçar a suspeita clínica e a notificação imediata.

O município não registra casos desde 2019, mas o aviso considera o cenário internacional, com surtos em países das Américas como Estados Unidos, Canadá e México, além de alerta epidemiológico emitido pela Organização Pan-Americana da Saúde. Há preocupação com a possibilidade de reintrodução do vírus no Brasil.

Campinas é considerada área estratégica pela intensa circulação de viajantes, devido ao Aeroporto Internacional de Viracopos, à malha rodoviária, à presença de universidades e ao fluxo ampliado no período de volta às aulas e pós-Carnaval.