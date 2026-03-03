A 8ª Câmara de Direito Público do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) decidiu, de forma unânime, manter a responsabilidade da Prefeitura de Limeira por um acidente ocorrido em uma creche municipal que deixou um bebê de 11 meses com queimaduras graves. A decisão, publicada nesta semana, ajustou o valor da indenização por danos morais de R$ 25 mil para R$ 20 mil.

O caso envolve uma criança de apenas 11 meses que sofreu queimaduras de 2º e 3º graus nas pernas ao se acidentar com sopa servida na unidade. De acordo com os autos do processo, a funcionária responsável por acompanhar as crianças durante a alimentação não estava no local no momento do ocorrido.

Em seu voto, o relator do recurso, desembargador José Maria Câmara Junior, destacou que instituições de ensino têm o dever de guarda e vigilância contínua sobre os alunos, especialmente quando se trata de bebês.