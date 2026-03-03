Um crime de estupro de vulnerável chocou a cidade de Holambra na madrugada do último domingo (1º). Um homem de 53 anos foi preso em flagrante após ser flagrado abusando da enteada, uma criança de apenas 6 anos, na residência da família situada na Zona Rural.

De acordo com o registro policial, o crime ocorreu por volta das 22h. A mãe da criança, que estava em outro cômodo cuidando de um bebê, foi até a sala para chamar a filha para dormir e encontrou o padrasto nu, deitado sobre a menina, que também estava despida em um colchão.

Testemunhas e Provas

A avó da criança, que é esposa do suspeito, estava no local, mas dormia sob efeito de medicamentos controlados. Ela acordou com a movimentação e também presenciou a cena descrita no boletim de ocorrência.

Exame Pericial: A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito. O médico legista confirmou a existência de sinais de atos libidinosos, corroborando o flagrante.

Em sua defesa, o homem negou as acusações, alegando inocência apesar dos relatos das testemunhas.

Desfecho Judicial