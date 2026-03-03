03 de março de 2026
Sampi Campinas
Logo Sampi
ABANDONO DE INCAPAZ

Mãe é detida após deixar filho de apenas 7 anos sozinho em casa

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Menino de 7 anos foi encontrado sozinho em casa na Vila Real, em Hortolândia; caso foi encaminhado à DDM.

Na manhã da última sexta-feira (27), uma ocorrência de abandono de incapaz mobilizou equipes policiais no bairro Vila Real, em Hortolândia. A ação aconteceu na Avenida Tereza Ana Cecon Breda, após denúncia feita ao telefone 190.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais foram acionados para verificar a situação de uma criança que estaria sozinha em uma residência. No local, os agentes encontraram um menino de apenas 7 anos, sem a presença de qualquer responsável.

A criança relatou aos policiais que, ao acordar, já não encontrou sua mãe em casa. O menino também afirmou que a situação já havia ocorrido outras vezes. Diante da constatação do abandono, a ocorrência foi registrada em flagrante. A genitora foi contatada por telefone e orientada a comparecer ao plantão policial.

O caso foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde a autoridade policial determinou a elaboração do boletim de ocorrência.

