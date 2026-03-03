03 de março de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Com faca, filho ameaça pai com Alzheimer e é preso em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
No momento do crime, o homem teria utilizado uma faca e uma bengala para intimidar as vítimas, causando grande temor pela integridade física delas.
Um homem de 45 anos foi preso em flagrante após ameaçar de morte os próprios pais, ambos idosos, no bairro Jardim Picerno, em Sumaré. A equipe policial foi acionada via 190 por familiares das vítimas. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito já vinha ameaçando reiteradamente o casal de idosos.

O pai, de 82 anos, é portador do mal de Alzheimer. No momento do crime, o homem teria utilizado uma faca e uma bengala para intimidar as vítimas, causando grande temor pela integridade física delas.

Diante da gravidade da situação, os envolvidos foram conduzidos ao plantão policial, onde a autoridade competente determinou a prisão do agressor. A mãe, de 79 anos, e o pai, de 82, estão sob cuidados de outros familiares.

