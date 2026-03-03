Um homem de 45 anos foi preso em flagrante após ameaçar de morte os próprios pais, ambos idosos, no bairro Jardim Picerno, em Sumaré. A equipe policial foi acionada via 190 por familiares das vítimas. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito já vinha ameaçando reiteradamente o casal de idosos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O pai, de 82 anos, é portador do mal de Alzheimer. No momento do crime, o homem teria utilizado uma faca e uma bengala para intimidar as vítimas, causando grande temor pela integridade física delas.

Diante da gravidade da situação, os envolvidos foram conduzidos ao plantão policial, onde a autoridade competente determinou a prisão do agressor. A mãe, de 79 anos, e o pai, de 82, estão sob cuidados de outros familiares.