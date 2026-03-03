03 de março de 2026
Sampi Campinas
Logo Sampi
PRISÃO

Comerciante procurado por estupro de vulnerável é detido

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem procurado por estupro de vulnerável é preso pela PM no Jardim Suécia II, em Mogi Guaçu.

Um homem, que era procurado pela Justiça, foi preso na segunda-feira (2), em Mogi Guaçu. De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pelo Jardim Suécia II quando uma mulher abordou os policiais.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ela informou que um comerciante da região poderia estar com um mandado de prisão em aberto. Com a informação, os agentes intensificaram as buscas e localizaram o suspeito. Durante a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, ao consultar o sistema criminal, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão em seu nome pelo crime de estupro de vulnerável.

O homem recebeu voz de prisão e teve seus direitos constitucionais garantidos. Com o apoio de outras equipes, ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permanece à disposição da Justiça.

