A Polícia Militar prendeu quatro pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de receptação de produtos roubados em Mogi Guaçu. A ação teve início após um roubo a transeuntes registrado no bairro Jardim Ypê III e culminou com a recuperação de dois celulares, além da prisão em flagrante dos envolvidos.
Tudo começou quando uma mulher caminhava com sua filha de 14 anos em direção a uma igreja na Rua Tunas. As duas foram abordadas por dois criminosos que estavam em uma bicicleta e, armados com uma faca, exigiram a entrega de pertences. Foram levados dois aparelhos celulares e uma bolsa com cartões bancários e documentos pessoais. Após o crime, a dupla fugiu do local.
Já em casa, a vítima conseguiu rastrear um dos celulares por meio de aplicativo de localização em tempo real. O sinal indicava que o aparelho estava na região da Rua Renascença, esquina com a Rua Tunas. Imediatamente, ela acionou o Centro de Operações da Polícia Militar, que enviou equipes ao endereço indicado.
No local, os policiais abordaram dois homens que tentaram mudar de direção ao perceber a aproximação da viatura. Durante a revista, um dos celulares roubados foi encontrado com um deles. Questionado, o suspeito afirmou que havia comprado o aparelho de uma mulher usuária de drogas por apenas R$ 10.
A partir dessa informação, os militares seguiram em diligência e localizaram a mulher indicada. Ela confessou ter vendido o celular para comprar entorpecentes e ainda revelou o paradeiro de outro homem envolvido na negociação dos produtos roubados. Ao ser encontrado, ele disse que havia recebido os aparelhos de uma terceira pessoa, que também estava no momento da abordagem.
Todos os quatro envolvidos foram levados à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal.