A Polícia Militar prendeu quatro pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de receptação de produtos roubados em Mogi Guaçu. A ação teve início após um roubo a transeuntes registrado no bairro Jardim Ypê III e culminou com a recuperação de dois celulares, além da prisão em flagrante dos envolvidos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Tudo começou quando uma mulher caminhava com sua filha de 14 anos em direção a uma igreja na Rua Tunas. As duas foram abordadas por dois criminosos que estavam em uma bicicleta e, armados com uma faca, exigiram a entrega de pertences. Foram levados dois aparelhos celulares e uma bolsa com cartões bancários e documentos pessoais. Após o crime, a dupla fugiu do local.

Já em casa, a vítima conseguiu rastrear um dos celulares por meio de aplicativo de localização em tempo real. O sinal indicava que o aparelho estava na região da Rua Renascença, esquina com a Rua Tunas. Imediatamente, ela acionou o Centro de Operações da Polícia Militar, que enviou equipes ao endereço indicado.