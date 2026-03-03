03 de março de 2026
PREVISÃO DO TEMPO

Massa de ar seco garante sol e tempo firme na região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Massa de ar seco mantém sol e tempo estável na RMC, com mínimas de 15°C e máximas que podem chegar a 30°C.

A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá mais dois dias de tempo estável e predomínio de sol. Nesta terça-feira (3) e quarta-feira (4), a massa de ar seco segue atuando sobre a área, garantindo dias típicos de outono, com tardes quentes e madrugadas frescas.

As temperaturas mínimas ficam entre 15°C e 16°C, proporcionando amanheceres mais geladinhos. Já as máximas entram em elevação gradativa e podem chegar aos 30°C na quarta-feira.

A umidade relativa do ar diminui ao longo dos dias, exigindo atenção com a hidratação, especialmente nas horas mais quentes. Os ventos sopram com intensidade moderada durante as noites.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

