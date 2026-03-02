A Prefeitura de Campinas realiza, entre quarta-feira (4) e sexta-feira (6), um mutirão de limpeza na região do Jardim Campos Elíseos. A ação é coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos e terá foco na roçagem de praças e canteiros centrais de ruas e avenidas.

Serão atendidos oito bairros: Jardim Campos Elíseos, Aero Continental, Jardim das Amoreiras, Parque Tropical, Vila União, Jardim das Roseiras, Parque da Fazenda e Jardim Ipaussumara. Também haverá equipes atuando no canteiro central da Avenida Brasília.

Além da roçagem, o mutirão inclui limpeza de bueiros e circulação de caminhões da operação cata-treco, que recolherão móveis, eletrônicos, pneus, latas e outros materiais inservíveis deixados pelos moradores.