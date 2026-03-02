O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita Valinhos nesta terça-feira (3), às 15h30, para agenda na Bionovis, empresa do setor de biotecnologia voltada à produção de medicamentos biológicos.

A visita contará com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do presidente da empresa, Odinir Finotti, além de representantes da direção da companhia.

A Bionovis mantém atualmente 12 parcerias com laboratórios públicos e instituições nacionais, entre elas o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), da Fundação Oswaldo Cruz, a Bahiafarma e a Fundação Ezequiel Dias.