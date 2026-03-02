02 de março de 2026
INCÊNDIO EM CASA

Casa pega fogo no Campo Belo em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Governo de SP
Fogo atingiu segundo pavimento de imóvel no Jardim Campo Belo 2; não houve vítimas.

Um incêndio atingiu, na manhã desta segunda-feira, uma residência localizada no segundo pavimento de um imóvel na Avenida Jerônimo Mendonça, no Jardim Campo Belo, em Campinas.

Segundo as informações iniciais, as chamas começaram na parte superior da casa e se espalharam rapidamente pelo cômodo, provocando intensa fumaça e mobilizando moradores da região.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo foram acionadas e enviaram várias viaturas ao local, incluindo uma unidade de suporte avançado. Os bombeiros realizaram combate direto ao fogo e o trabalho de rescaldo, para evitar a reignição das chamas.

A área foi isolada durante a operação para garantir a segurança dos moradores e facilitar a atuação das equipes.

Apesar dos danos materiais registrados no imóvel, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

