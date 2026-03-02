Um incêndio atingiu, na manhã desta segunda-feira, uma residência localizada no segundo pavimento de um imóvel na Avenida Jerônimo Mendonça, no Jardim Campo Belo, em Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo as informações iniciais, as chamas começaram na parte superior da casa e se espalharam rapidamente pelo cômodo, provocando intensa fumaça e mobilizando moradores da região.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo foram acionadas e enviaram várias viaturas ao local, incluindo uma unidade de suporte avançado. Os bombeiros realizaram combate direto ao fogo e o trabalho de rescaldo, para evitar a reignição das chamas.