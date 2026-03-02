Um incêndio atingiu, na manhã desta segunda-feira, uma residência localizada no segundo pavimento de um imóvel na Avenida Jerônimo Mendonça, no Jardim Campo Belo, em Campinas.
Segundo as informações iniciais, as chamas começaram na parte superior da casa e se espalharam rapidamente pelo cômodo, provocando intensa fumaça e mobilizando moradores da região.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo foram acionadas e enviaram várias viaturas ao local, incluindo uma unidade de suporte avançado. Os bombeiros realizaram combate direto ao fogo e o trabalho de rescaldo, para evitar a reignição das chamas.
A área foi isolada durante a operação para garantir a segurança dos moradores e facilitar a atuação das equipes.
Apesar dos danos materiais registrados no imóvel, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda serão apuradas.