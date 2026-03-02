Um grave acidente de trânsito terminou em tragédia na noite da última sexta-feira (27), na Rodovia Prefeito Aziz Lian (SP 107). O motociclista Santino Teixeira Barbosa, de 55 anos, morreu após colidir contra uma placa de sinalização no trecho entre Holambra e Artur Nogueira.

Segundo informações da Guarda Municipal de Holambra, a vítima seguia de moto no sentido Holambra/Artur Nogueira quando, por volta das 20h20, perdeu o controle da direção no km 35 e atingiu a placa às margens da via.

Socorristas do Resgate de Holambra foram acionados e levaram Santino inicialmente para a Policlínica Municipal. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Sumaré, onde não resistiu e veio a óbito durante a madrugada de sábado.