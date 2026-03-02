02 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
BAITA SUSTO

Fogo consome ônibus em Engenheiro Coelho; ninguém se feriu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
As chamas foram controladas, mas o veículo ficou completamente destruído; suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido causado por uma pane elétrica.
As chamas foram controladas, mas o veículo ficou completamente destruído; suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido causado por uma pane elétrica.

Um ônibus foi atingido por um incêndio de grandes proporções e ficou completamente destruído na tarde de domingo (1º), no bairro Luís Fávero, em Engenheiro Coelho. Apesar da gravidade do sinistro, não houve feridos.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, a Defesa Civil Municipal já atuava no combate às chamas. O Corpo de Bombeiros de Limeira também foi mobilizado para dar suporte à operação.

As chamas foram controladas, mas o veículo ficou completamente destruído. A suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido causado por pane elétrica.

Comentários

Comentários