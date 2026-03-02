Um ônibus foi atingido por um incêndio de grandes proporções e ficou completamente destruído na tarde de domingo (1º), no bairro Luís Fávero, em Engenheiro Coelho. Apesar da gravidade do sinistro, não houve feridos.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, a Defesa Civil Municipal já atuava no combate às chamas. O Corpo de Bombeiros de Limeira também foi mobilizado para dar suporte à operação.
As chamas foram controladas, mas o veículo ficou completamente destruído. A suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido causado por pane elétrica.