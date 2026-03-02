Um ônibus foi atingido por um incêndio de grandes proporções e ficou completamente destruído na tarde de domingo (1º), no bairro Luís Fávero, em Engenheiro Coelho. Apesar da gravidade do sinistro, não houve feridos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, a Defesa Civil Municipal já atuava no combate às chamas. O Corpo de Bombeiros de Limeira também foi mobilizado para dar suporte à operação.

As chamas foram controladas, mas o veículo ficou completamente destruído. A suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido causado por pane elétrica.