A Prefeitura de Campinas reabriu neste domingo, 1º, os seis parques da região Norte que estavam fechados devido ao alto volume de chuvas registrado nos últimos dias.

De acordo com a administração municipal, o acumulado chegou a 123,7 milímetros até sábado, 28, o que levou ao fechamento temporário das áreas como medida preventiva.

A decisão segue o decreto municipal que institui a Operação Chuvas de Verão. A norma determina o fechamento das áreas verdes de lazer quando o volume de chuva acumulado em 72 horas atinge ou ultrapassa 80 milímetros.