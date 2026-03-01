01 de março de 2026
Sampi Campinas
Logo Sampi
REABERTURA

Campinas reabre parques da região Norte neste domingo

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho, em Barão Geraldo, é uma das 25 áreas de lazer de Campinas que funciona normalmente neste domingo
A Prefeitura de Campinas reabriu neste domingo, 1º, os seis parques da região Norte que estavam fechados devido ao alto volume de chuvas registrado nos últimos dias.

De acordo com a administração municipal, o acumulado chegou a 123,7 milímetros até sábado, 28, o que levou ao fechamento temporário das áreas como medida preventiva.

A decisão segue o decreto municipal que institui a Operação Chuvas de Verão. A norma determina o fechamento das áreas verdes de lazer quando o volume de chuva acumulado em 72 horas atinge ou ultrapassa 80 milímetros.

Os parques que estavam fechados foram o Bosque Parque da Mata; Bosque Silvia Brandão Bertazzoli Bellucci; Bosque dos Alemães; Bosque dos Italianos; Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho; Pedreira do Chapadão – “Praça Ulisses Guimarães”; e a Mata de Santa Genebra.

Com a reabertura dos locais na região Norte, todos os parques de Campinas voltam a funcionar normalmente neste domingo.

