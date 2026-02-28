Neste domingo (1°), o Polo Shopping Indaiatuba recebe a 18ª edição da Feira de Discos de Indaiatuba, sendo esta a primeira do ano. O evento acontece no corredor em frente à Kalunga, das 12h às 20h, com entrada gratuita.
Com mais de 7 mil itens disponíveis, a feira reúne discos de vinil e CDs de diversos estilos e épocas. O público poderá encontrar desde clássicos de bandas como The Beatles, Pink Floyd, Iron Maiden, Nirvana e Legião Urbana até sucessos de artistas contemporâneos como Taylor Swift e Sabrina Carpenter. Também marcam presença nomes fundamentais da música brasileira, como Elis Regina, Tim Maia, Raul Seixas e Rita Lee, além de raridades do rock, jazz, trilhas sonoras e brasilidades.
Sob a curadoria de Rodrigo Warlock, a feira se consolidou como ponto de encontro de colecionadores e amantes da música na região. Mais do que um espaço para compra e venda, o evento incentiva a troca de experiências e descobertas musicais entre os visitantes.
Para Rodrigo, o vinil representa uma experiência sensorial e afetiva. “Quem coleciona discos sabe que não é só saudade. É uma relação diferente com a música. Tem algo especial em tirar o vinil da capa, colocar para tocar e deixar o álbum rodar sem pressa. A gente segura a arte nas mãos, lê as letras, observa os detalhes e se conecta com a história por trás de cada faixa. É um momento mais íntimo, mais atento, quase como um pequeno ritual”, compartilha.
A expectativa é que centenas de pessoas passem pelo local ao longo do dia, desde colecionadores experientes até aqueles que desejam apenas revisitar momentos marcantes por meio da música.