Neste domingo (1°), o Polo Shopping Indaiatuba recebe a 18ª edição da Feira de Discos de Indaiatuba, sendo esta a primeira do ano. O evento acontece no corredor em frente à Kalunga, das 12h às 20h, com entrada gratuita.

Com mais de 7 mil itens disponíveis, a feira reúne discos de vinil e CDs de diversos estilos e épocas. O público poderá encontrar desde clássicos de bandas como The Beatles, Pink Floyd, Iron Maiden, Nirvana e Legião Urbana até sucessos de artistas contemporâneos como Taylor Swift e Sabrina Carpenter. Também marcam presença nomes fundamentais da música brasileira, como Elis Regina, Tim Maia, Raul Seixas e Rita Lee, além de raridades do rock, jazz, trilhas sonoras e brasilidades.

Sob a curadoria de Rodrigo Warlock, a feira se consolidou como ponto de encontro de colecionadores e amantes da música na região. Mais do que um espaço para compra e venda, o evento incentiva a troca de experiências e descobertas musicais entre os visitantes.