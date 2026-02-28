A PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de envolvimento em pelo menos 12 ocorrências de furto nas cidades de Mogi Mirim e Mogi Guaçu. A prisão ocorreu na sexta-feira (27), durante uma ação integrada entre equipes das duas cidades, após monitoramento por meio do sistema Muralha Digital.

De acordo com a corporação, os policiais realizavam patrulhamento pela zona leste de Mogi Mirim quando foram alertados sobre a passagem de um veículo suspeito. O carro era apontado como utilizado em mais de dez furtos na região, incluindo um crime cometido na madrugada do mesmo dia contra uma loja de suplementos em Mogi Guaçu.

Diante das informações, foi montado cerco policial com apoio de equipes da cidade vizinha. O veículo foi localizado na Rodovia Deputado Miguel Martini, uma estrada de terra na zona rural. Ao perceber a aproximação policial, o condutor tentou fugir, mas acabou parando o carro na garagem de sua residência e tentou se evadir.