A RMC (Região Metropolitana de Campinas) se prepara para um fim de semana de tempo estável e agradável. A previsão indica predomínio de sol, com temperaturas amenas durante a noite e início da manhã, e tardes relativamente quentes. Os ventos também serão protagonistas, soprando de moderados a fortes e trazendo uma sensação de friozinho.

No sábado (28), os termômetros devem variar entre 17°C e 28°C. Já no domingo, a mínima pode chegar aos 16°C, com máxima novamente prevista em 28°C. Segundo os meteorologistas, a combinação de ventos e a amplitude térmica será a marca dos próximos dias.

A recomendação para os próximos dias é manter-se hidratado durante o dia e proteger-se do vento nos períodos mais frios. Para quem vai curtir o fim de semana ao ar livre, a dica de ouro é preparar a roupa certa: um agasalho para a manhã e à noite, e roupas mais leves para o período da tarde.