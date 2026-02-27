Campinas encerrou janeiro com seis mortes no trânsito, o menor número para o mês desde 2021. Foram uma vítima na malha urbana e cinco nas rodovias, segundo dados preliminares do Boletim Informativo de Óbitos no Trânsito divulgado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas.

O levantamento já considera a nova metodologia adotada em 2026, que contabiliza como vítima fatal quem falece em até 30 dias após o sinistro. O critério substitui o prazo anterior, de até 180 dias, e também foi aplicado retroativamente à série comparativa de 2023 a 2025.

Histórico de janeiro

2021: 5 mortes (3 vias urbanas / 2 rodovias)

2022: 8 mortes (2 urbanas / 6 rodovias)

2023: 9 mortes (5 urbanas / 4 rodovias)

2024: 8 mortes (3 urbanas / 5 rodovias)

2025: 14 mortes (8 urbanas / 6 rodovias)

2026: 6 mortes (1 urbana / 5 rodovias)

Na comparação com dezembro, quando foram registradas 23 mortes, a redução foi de 74% na soma geral. Apenas nas vias urbanas, a queda foi de 90% em relação ao mês anterior e de 88% frente a janeiro de 2025.