Campinas encerrou janeiro com seis mortes no trânsito, o menor número para o mês desde 2021. Foram uma vítima na malha urbana e cinco nas rodovias, segundo dados preliminares do Boletim Informativo de Óbitos no Trânsito divulgado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O levantamento já considera a nova metodologia adotada em 2026, que contabiliza como vítima fatal quem falece em até 30 dias após o sinistro. O critério substitui o prazo anterior, de até 180 dias, e também foi aplicado retroativamente à série comparativa de 2023 a 2025.
Histórico de janeiro
- 2021: 5 mortes (3 vias urbanas / 2 rodovias)
- 2022: 8 mortes (2 urbanas / 6 rodovias)
- 2023: 9 mortes (5 urbanas / 4 rodovias)
- 2024: 8 mortes (3 urbanas / 5 rodovias)
- 2025: 14 mortes (8 urbanas / 6 rodovias)
- 2026: 6 mortes (1 urbana / 5 rodovias)
Na comparação com dezembro, quando foram registradas 23 mortes, a redução foi de 74% na soma geral. Apenas nas vias urbanas, a queda foi de 90% em relação ao mês anterior e de 88% frente a janeiro de 2025.
A única morte registrada na malha urbana foi um atropelamento de pedestre ocorrido no dia 10 de janeiro, na Rua José Paulino, na altura da Rua Costa Aguiar, na região central. Segundo a análise técnica, o comportamento do pedestre foi apontado como fator de risco.
Entre as seis vítimas do mês estão quatro motociclistas, um pedestre e um ocupante de outro tipo de veículo.
Ações de prevenção
A Emdec informa que o tripé Fiscalização, Educação e Engenharia de Tráfego realizou, em janeiro:
- 23 operações integradas, com 712 condutas de risco identificadas
- 4 Operações pela Vida, com 1,2 mil testes de alcoolemia e 82 autuações
- 17,3 mil m² de sinalização horizontal implantados
- 694 placas instaladas
- 45 rampas de acessibilidade executadas
- 10 ações educativas, com 1,6 mil pessoas impactadas
Fechamento de 2025
Os dados consolidados de 2025 apontam 143 mortes no trânsito em Campinas: 73 em vias urbanas, 68 em rodovias e dois casos sem identificação do local. O total representa redução de 4,9% em relação às 150 mortes de 2024. Com o novo critério, são sete vidas a menos na estatística.
Mudança metodológica
Desde janeiro de 2026, Campinas adota o prazo de até 30 dias após o sinistro para contabilizar óbitos. O parâmetro segue padrões da Organização Mundial da Saúde, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, do Ministério da Saúde (Programa Vida no Trânsito) e do sistema Infosiga SP, vinculado ao Detran-SP.
Com a atualização, a taxa de mortalidade de Campinas passa de 13,15 para 12,65 óbitos por 100 mil habitantes, fazendo a cidade cair da sexta para a décima posição entre municípios paulistas com mais de 400 mil habitantes.