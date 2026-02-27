27 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
OPERAÇÃO NO CENTRO

GM de Campinas encontra drogas e arma falsa na Casa da Cidadania

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GM
Guarda Municipal apreende 742 porções de drogas, celulares e simulacro durante ação na Vila Industrial.
Guarda Municipal apreende 742 porções de drogas, celulares e simulacro durante ação na Vila Industrial.

Uma ação da Guarda Municipal de Campinas resultou na apreensão de 742 porções de entorpecentes, além de dois celulares e um simulacro de arma de fogo, no fim da tarde desta quinta-feira (26), na Vila Industrial, em Campinas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ocorrência foi registrada durante a operação Centro Mais Seguro, nas imediações da Casa da Cidadania. Segundo a GM, durante patrulhamento os agentes identificaram um grupo de pessoas em frente à unidade, aparentemente realizando troca de objetos. Com a aproximação da viatura, parte dos indivíduos correu para o interior do prédio.

Os guardas realizaram buscas dentro da instituição e no entorno. No banheiro da unidade foi localizado um saco plástico com porções de substâncias análogas a crack e cocaína. Já na parte externa, junto à parede lateral, foi encontrada uma mochila contendo mais entorpecentes e um simulacro de pistola.

No total, foram apreendidas 383 porções de substância análoga a crack e 359 porções de substância análoga a cocaína, além de dois aparelhos celulares.

Todo o material foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, onde foi registrado boletim de ocorrência e formalizada a apreensão.

A Casa da Cidadania é administrada por uma Organização da Sociedade Civil (OSC) conveniada ao município. A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Campinas foi comunicada e informou que vai apurar o caso.

Comentários

Comentários