Uma ação da Guarda Municipal de Campinas resultou na apreensão de 742 porções de entorpecentes, além de dois celulares e um simulacro de arma de fogo, no fim da tarde desta quinta-feira (26), na Vila Industrial, em Campinas.

A ocorrência foi registrada durante a operação Centro Mais Seguro, nas imediações da Casa da Cidadania. Segundo a GM, durante patrulhamento os agentes identificaram um grupo de pessoas em frente à unidade, aparentemente realizando troca de objetos. Com a aproximação da viatura, parte dos indivíduos correu para o interior do prédio.

Os guardas realizaram buscas dentro da instituição e no entorno. No banheiro da unidade foi localizado um saco plástico com porções de substâncias análogas a crack e cocaína. Já na parte externa, junto à parede lateral, foi encontrada uma mochila contendo mais entorpecentes e um simulacro de pistola.