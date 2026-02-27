A Prefeitura de Mogi Mirim publicou o edital de um novo concurso público com 92 vagas imediatas para candidatos de níveis fundamental e superior. Os salários variam de R$ 1.521,37 a mais de R$ 6 mil, dependendo do cargo.

As inscrições começaram na quinta-feira (26) e seguem até data a ser confirmada no edital. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, no site do IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal).

Para quem tem ensino fundamental, uma das oportunidades é para o cargo de salva-vidas, com remuneração de R$ 1.521,37 para jornada de 40 horas semanais.