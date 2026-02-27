27 de fevereiro de 2026
CONCURSO PÚBLICO

Mogi Mirim abre concurso com 92 vagas e salários de até R$ 6 mil

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Prefeitura de Mogi Mirim abre 92 vagas para níveis fundamental e superior, com salários de até R$ 6 mil.

A Prefeitura de Mogi Mirim publicou o edital de um novo concurso público com 92 vagas imediatas para candidatos de níveis fundamental e superior. Os salários variam de R$ 1.521,37 a mais de R$ 6 mil, dependendo do cargo.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As inscrições começaram na quinta-feira (26) e seguem até data a ser confirmada no edital. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, no site do IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal).

Para quem tem ensino fundamental, uma das oportunidades é para o cargo de salva-vidas, com remuneração de R$ 1.521,37 para jornada de 40 horas semanais.

A maior parte das vagas é destinada a profissionais com formação superior. Há oportunidades nas áreas administrativa, técnica, jurídica, fiscal, da saúde e da educação.

Entre os cargos com os salários mais altos — acima de R$ 6 mil — estão:

  • Advogado
  • Auditor de Controle Interno
  • Auditor Fiscal de Rendas
  • Analista de Tecnologia da Informação
  • Analista de Geoprocessamento
  • Economista
  • Contador

Além desses, o concurso também oferece vagas para:

  • Nutricionista
  • Psicólogo
  • Assistente Social
  • Estatístico
  • Sociólogo
  • Fisioterapeuta
  • Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras)

Na área da saúde, há diversas especialidades médicas e odontológicas, com salários em torno de R$ 4,8 mil, além de vagas para Enfermeiro e Enfermeiro do Trabalho.

Já na área educacional, as vagas são para Professor de Educação Básica nas disciplinas de:

  • Artes Plásticas
  • Inglês
  • Ciências
  • Informática
  • Educação Física
  • Geografia
  • História
  • Matemática
  • Língua Portuguesa

