A Prefeitura de Mogi Mirim publicou o edital de um novo concurso público com 92 vagas imediatas para candidatos de níveis fundamental e superior. Os salários variam de R$ 1.521,37 a mais de R$ 6 mil, dependendo do cargo.
As inscrições começaram na quinta-feira (26) e seguem até data a ser confirmada no edital. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, no site do IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal).
Para quem tem ensino fundamental, uma das oportunidades é para o cargo de salva-vidas, com remuneração de R$ 1.521,37 para jornada de 40 horas semanais.
A maior parte das vagas é destinada a profissionais com formação superior. Há oportunidades nas áreas administrativa, técnica, jurídica, fiscal, da saúde e da educação.
Entre os cargos com os salários mais altos — acima de R$ 6 mil — estão:
- Advogado
- Auditor de Controle Interno
- Auditor Fiscal de Rendas
- Analista de Tecnologia da Informação
- Analista de Geoprocessamento
- Economista
- Contador
Além desses, o concurso também oferece vagas para:
- Nutricionista
- Psicólogo
- Assistente Social
- Estatístico
- Sociólogo
- Fisioterapeuta
- Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras)
Na área da saúde, há diversas especialidades médicas e odontológicas, com salários em torno de R$ 4,8 mil, além de vagas para Enfermeiro e Enfermeiro do Trabalho.
Já na área educacional, as vagas são para Professor de Educação Básica nas disciplinas de:
- Artes Plásticas
- Inglês
- Ciências
- Informática
- Educação Física
- Geografia
- História
- Matemática
- Língua Portuguesa