Uma equipe de profissionais da Cemmil, que atua na limpeza urbana da região do Jardim Suécia, em Mogi Guaçu, realizou o resgate de um filhote de cachorro. Durante a execução dos serviços, dois trabalhadores ouviram um barulho vindo de um bueiro e, ao verificarem a situação, descobriram um filhote preso no local, sem condições de sair sozinho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A equipe agiu rapidamente e, com cuidado, retirou a tampa do bueiro para possibilitar o resgate. Após ser salvo, o filhote ganhou o nome especial de Cemmilzinho, em homenagem à equipe que o acolheu.

O cachorro recebeu cuidados veterinários, e nenhum ferimento foi encontrado. A cidade passava por limpeza urbana por conta das chuvas que atingiram o município nos últimos dias.