HERÓIS

Equipe de limpeza salva cachorro preso em bueiro após chuva

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Trabalhadores da limpeza urbana retiraram filhote preso em bueiro no Jardim Suécia, em Mogi Guaçu.
Uma equipe de profissionais da Cemmil, que atua na limpeza urbana da região do Jardim Suécia, em Mogi Guaçu, realizou o resgate de um filhote de cachorro. Durante a execução dos serviços, dois trabalhadores ouviram um barulho vindo de um bueiro e, ao verificarem a situação, descobriram um filhote preso no local, sem condições de sair sozinho.

A equipe agiu rapidamente e, com cuidado, retirou a tampa do bueiro para possibilitar o resgate. Após ser salvo, o filhote ganhou o nome especial de Cemmilzinho, em homenagem à equipe que o acolheu.

O cachorro recebeu cuidados veterinários, e nenhum ferimento foi encontrado. A cidade passava por limpeza urbana por conta das chuvas que atingiram o município nos últimos dias.

