MISTÉRIO

Idosa de 85 anos tem casa atingida por carro e motorista foge

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Veículo colide contra residência no bairro do Lote, em Mogi Guaçu; proprietário não foi localizado.

Uma idosa de 85 anos viveu momentos de surpresa e transtorno na quinta-feira (26), ao descobrir que um veículo havia colidido contra a parede de sua casa, no bairro do Lote, em Mogi Guaçu. Segundo informações da Guarda Civil Municipal, a moradora foi avisada por um conhecido da família sobre o ocorrido.

Ao chegar ao local, encontrou um GM Corsa sobre a calçada, com a traseira comprimida contra a coluna da porta de sua residência. Com o impacto, o vidro traseiro do automóvel ficou completamente estilhaçado.

Em consulta ao sistema, foi constatado que o veículo não possuía restrições de furto ou roubo. No entanto, apesar das buscas nas imediações e no endereço registrado do proprietário, ele não foi localizado.

Até o momento, o proprietário do Corsa não se apresentou para prestar esclarecimentos ou responsabilizar-se pelos danos causados à residência.

