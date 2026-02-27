Uma idosa de 85 anos viveu momentos de surpresa e transtorno na quinta-feira (26), ao descobrir que um veículo havia colidido contra a parede de sua casa, no bairro do Lote, em Mogi Guaçu. Segundo informações da Guarda Civil Municipal, a moradora foi avisada por um conhecido da família sobre o ocorrido.

Ao chegar ao local, encontrou um GM Corsa sobre a calçada, com a traseira comprimida contra a coluna da porta de sua residência. Com o impacto, o vidro traseiro do automóvel ficou completamente estilhaçado.

Em consulta ao sistema, foi constatado que o veículo não possuía restrições de furto ou roubo. No entanto, apesar das buscas nas imediações e no endereço registrado do proprietário, ele não foi localizado.