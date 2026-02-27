27 de fevereiro de 2026
Motorista foge e deixa comparsa com arma para trás na região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Divulgação
Revólver calibre .38 foi apreendido pela PM no Jardim Bela Vista, em Mogi Guaçu; suspeito foi levado à delegacia.
Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de um revólver calibre .38 no Jardim Bela Vista, em Mogi Guaçu. O caso aconteceu na Rua Marcelo Ubirajara Bueno, durante patrulhamento de rotina na região.

Segundo informações da corporação, os policiais avistaram um carro estacionado, enquanto um homem conversava com o passageiro do automóvel. Com a aproximação da viatura, o motorista fugiu em alta velocidade, deixando o indivíduo que estava do lado de fora para trás.

O suspeito foi abordado e obedeceu às ordens dos agentes, deitando-se no chão. Durante a revista, foi localizado ao seu lado um revólver calibre .38 Special, carregado com seis munições intactas.

O homem foi informado sobre seus direitos constitucionais e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada. O investigado foi liberado após o cumprimento das formalidades legais.

