A sexta-feira (27) na RMC (Região Metropolitana de Campinas) será marcada por céu parcialmente nublado, com possibilidade de maior cobertura de nuvens durante a tarde. De acordo com a previsão, não se descarta a ocorrência de chuvas fracas e muito isoladas, influenciadas pela umidade proveniente do oceano.

Os ventos sopram de sudeste, com intensidade moderada a forte ao longo do dia, o que favorece o transporte de umidade e a chegada de uma massa de ar ligeiramente mais fresca. Esse cenário deve manter as noites mais amenas até o início da próxima semana.

As temperaturas na região ficam entre 20°C e 28°C. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).